Свадебные обряды и цифровой помощник: как меняется работа ЗАГСов Татарстана

Всероссийское совещание руководителей ЗАГСов открылось сегодня в казанском IТ-парке им. Башира Рамеева. Его участники обсудили переход к реестровой модели предоставления услуг, цифровизацию и укрепление института семьи. В работе совещания принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участникам совещания показали артефакты конца XIX века

Сегодня утром в казанском IТ-парке имени Башира Рамеева открылась выставка, посвященная семье и традициям. Ее подготовили для участников Всероссийского совещания органов ЗАГС. Здесь представили 11 социальных проектов. Выставку посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Открывает выставку экспозиция «Татарский дом» («Татар йорты»), которую создали Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ и творческая лаборатория «Кокон».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Идея была сделать что-то абсолютно новое, неизбитое. Мы долго думали и создали татарский дом из настоящих живых экспонатов, хранящихся в семьях татарстанцев. Буквально по крупицам собирали памятные вещи, предметы быта и духовной атрибутики, украшения. Самое главное – преемственность поколений, сохранение духовно-нравственных и семейных традиций, истории, памяти о прошлом. Экспозиция о том, что наши современники очень бережно хранят в своих семьях, – память о родных и близких», – сообщила «Татар-информу» руководитель творческой лаборатории «Кокон» Римма Кашапова.

Экспозиция раскрывает темы семьи, патриотизма и исторической памяти через подлинные артефакты конца XIX – начала XX века. Центральный символ выставки – бишек (традиционная колыбель) как знак продолжения рода и материнской любви. Среди уникальных экспонатов – намазлык (коврик для совершения молитв) ручной вышивки начала ХХ века, домотканые скатерти середины XIX века, старинные часы из красного дерева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Семья из Агрызского района показала удмуртский свадебный обряд

Представители большого рода Гончаровых – Габитовых из Агрызского района Татарстана, победившие на республиканском конкурсе «Эхо веков в истории семьи – 2026», приехали на выставку в национальных костюмах и с музыкальными инструментами.

«Мы показываем обряд сватовства в удмуртских традициях. В нашей семье до сих пор чтят традиции и обряды, которые передаются от наших бабушек и дедушек. Это проявляется и в нашей кухне – на столе все блюда, которые готовились нашими глубокими предками», – рассказала «Татар-информу» Екатерина Харитонова.

Удмуртский свадебный обряд называется «Сюан». Это захватывающее действо сопровождалось игрой на гармошке.

«Со стороны жениха приходят к невесте в дом и сразу не спрашивают, тут ли живет невеста, а спрашивают: «Телочка у вас есть?» Родственники невесты понимают намек и отвечают, что телочка слишком молода. А мы говорим, что такую и ищем. Потом хвалимся своими достоинствами. Ждем, когда выйдет невеста: если она согласна, расстилает белую скатерть. И тогда мы обнимаемся, радуемся, поем», – поделилась Харитонова.

По ее словам, очень важно знать историю своих предков. Родословное древо большой семьи собиралось около 20 лет по рассказам бабушки.

«Благодаря тому, что мы часто собираемся с близкими родственниками, получилось большое древо. Десять лет мы занимались им, ходили в архивы, поэтому информация достоверная. В этом древе – 327 персон», – отметила Харитонова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На все важные события семья всегда приглашает старших родственников.

«Нашему дедушке, который приехал сегодня, 91 год! На важные события всегда приглашаются наши самые старшие дяди, тети, дедушки», – добавила Харитонова.

Семья бережно хранит национальные традиции: отмечает удмуртский праздник «Гырон быдтон» и Пасху. Все платья, представленные на мероприятии, – самотканые.

Также на выставке были представлены социальные проекты – фотовыставка «Семейный код Татарстана», «Гранты молодым семьям», «Больше рожать, здорово жить. Идем за вторым» и другие.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти 100% браков татарстанцы регистрируют через «Госуслуги»

На сегодняшнем заседании министр юстиции России Константин Чуйченко высоко оценил цифровизацию госуслуг в Татарстане. По его словам, доля заявлений о заключении брака, поданных через портал госуслуг, в регионе приближается к 100%.

Глава Минюста сообщил, что в России создана единая цифровая инфраструктура в сфере ЗАГС: все сведения из региональных систем и бумажных архивов объединены в единый государственный реестр, который содержит более 560 миллионов записей, начиная с 1926 года.

«Сведения реестра используются далеко за пределами системы органов ЗАГС – они необходимы для предоставления мер социальной поддержки, налогового администрирования, пенсионного обеспечения, здравоохранения и решения других государственных задач», – подчеркнул Чуйченко.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Одним из ключевых направлений работы Минюста является переход к реестровой модели предоставления услуг ЗАГС. Соответствующий законопроект уже внесен в Правительство РФ.

«Основная идея состоит в том, что подтверждением государственной регистрации должны быть сведения, содержащиеся в государственном реестре», – пояснил министр.

Выписку из реестра можно будет получить в электронном виде, так и на бумаге. При этом бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке для детей до 14 лет – именно этот документ удостоверяет личность ребенка.

Хорошим примером цифровизации Чуйченко назвал суперсервис «Рождение ребенка». После регистрации данные о рождении можно использовать для получения других госуслуг. Доля регистраций через этот сервис уже превышает треть от общего количества.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ЗАГСы Татарстана фиксируют историю каждой семьи

ЗАГСы Татарстана фиксируют историю каждой семьи и хранят память поколений. Ежегодно в республике оформляется порядка 123 тысяч актов гражданского состояния, совершается 535 тысяч юридически значимых действий, отметил в своем выступлении Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Рад приветствовать вас в Татарстане. Выбор Казани местом проведения Всероссийского совещания руководителей органов ЗАГС субъектов Российской Федерации – большая честь и ответственность для нас», – сказал Минниханов, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что особую ценность представляет документальный фонд региона: первые экземпляры записей актов хранятся в каждом ЗАГСе республики в течение ста лет. Их совокупный объем – порядка 14 миллионов документов. Часть записей составлена на старотатарском языке арабской и латинской графики, что делает фонд Татарстана уникальным.

«Наша основная цель – развитие системы государственной регистрации на основе современных управленческих и информационных технологий. Органы ЗАГС активно используют искусственный интеллект в повседневной работе. Так, в текущем году запущен цифровой семейный помощник «Гаиля», который отвечает на вопросы жителей по всем аспектам деятельности всех органов ЗАГС», – отметил Минниханов.

В целом, по его словам, в нашей республике ведется активная работа по укреплению института семьи и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Проводятся торжественные мероприятия в честь юбиляров семейной жизни, на протяжении десятилетий сохранивших верность и любовь.

Реализуется успешный социальный проект «Семейный автобус». В рамках него психологи, репродуктологи, медиаторы, юристы выезжают в муниципальные районы и проводят индивидуальные консультации семьям.

«Отмечу также, что в республике мы стараемся опираться на традиции каждого народа. В Татарстане проживают представители 175 национальностей. В ЗАГСах республики проводятся торжественные регистрации с элементами татарских, русских, чувашских, удмуртских, марийских и мордовских обрядов. Это важная связь поколений и культур», – подчеркнул Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ЗАГСы стали мультидисциплинарными учреждениями

Сотрудники ЗАГСов находятся на страже юридических вопросов, связанных с важными этапами жизни – от рождения до ухода человека и памяти о нем, заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева в беседе с журналистами.

«Они связаны с формированием устойчивых установок у нас с вами, у всех жителей Российской Федерации, ценности семьи», – подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, современные ЗАГСы – мультидисциплинарные учреждения, которые работают с жителями Татарстана и России.

«Чтобы эта работа осуществлялась системно, планомерно, с учетом всех вызовов современной жизни, в том числе внедрения цифровых продуктов, проводится данное совещание», – отметила Фазлеева.

Она добавила, что в мероприятии принимают участие специалисты, представляющие смежные структуры, включенные в процесс обмена информацией и данными, к которым обращается население.

«Выработка решений по улучшению предоставления услуг ЗАГСов – именно это и является основным содержанием проводимого мероприятия. Ну и кроме этого, цифровизация – история всей страны. Лучшие практики сегодня будут представлены субъектами друг другу для того, чтобы мы смогли нарастить потенциал и оказать услугу качественно, доступно, прозрачно и своевременно», – резюмировала Фазлеева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Суперсервисом «Рождение ребенка» воспользовалось 33% родителей

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова на совещании рассказала о ключевых итогах и новых проектах ведомства.

«У нас, татар, есть известная пословица «Гаилә – гомер чишмәсе» («Семья – родник жизни»). И в эти слова заложена глубокая народная истина. А ЗАГСы, бережно фиксирующие рождение новой жизни и семьи, сравнимы с хранителями этого истока», – отметила она.

По словам Ахметовой, за прошлый год ЗАГСы зарегистрировали 123 тысячи актов гражданского состояния и совершили более 534 тысяч других юридически значимых действий – на 17% больше, чем годом ранее. Только за первое полугодие 2026 года совершено уже более 280 тысяч таких действий.

Порядка 40% заявлений татарстанцы подают в электронном виде. Самая востребованная онлайн-услуга – заключение брака (86% актов). Суперсервисом «Рождение ребенка» воспользовалось 33% родителей. В сентябре запущен цифровой помощник «Гаилә». За неполный месяц им воспользовались более 900 раз, 95% пользователей дали высокую оценку проекту.

«В центре внимания – не бланк и отчет, а человек и его конкретная жизненная ситуация», – подчеркнула Ахметова, говоря о переходе к сервисной модели в рамках проекта «Государство для людей».

Она также рассказала о проектах «Семейная неделя», «Семейный автобус: традиции – в путь!», чествовании семей педагогов, врачей и участников СВО в Казанском Кремле, «Уроках семьеведения» и форуме будущих мам «Мамин расцвет».

Регистрация брака в Татарстане доступна шесть дней в неделю, а в «красивые даты» – даже по воскресеньям. Популярность набирают выездные регистрации: только в Казани они проводятся в 15 музеях. А в Нурлатском районе для пар, желающих внести в церемонию национальные элементы, специально сшили национальные свадебные костюмы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане для семей с детьми действует более 40 президентских программ

Вопросы демографии касаются комплексной и системной работы, а не только мер поддержки семей с детьми, отметила в беседе с журналистами министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Это, с одной стороны, сохранение и передача семейных ценностей и традиций, а с другой – создание социальной инфраструктуры для семей с детьми», – подчеркнула она.

В республике действует более 40 президентских программ, направленных на капитальный ремонт и строительство новых детских садов, школ, поликлиник, перинатальных центров.

«То есть всё, что создает среду вокруг семьи», – отметила Зарипова.

Успешно работает комплексная программа «Бәләкәч»: для малообеспеченных семей при рождении малыша предоставляется комплект детских принадлежностей. Программа охватывает более 36 тысяч детей ежегодно.

Семьям предоставляются пособия на детей до 17 лет – адресно, с учетом дохода и имущества. Для всех семей действует компенсация 20%, 50% или 70% стоимости оплаты детского сада в зависимости от количества детей.

Для многодетных комплекс мер расширяется: компенсируется 30% стоимости оплаты ЖКУ, предоставляются субсидии на проезд ребенка-школьника, бесплатные лекарства на детей до шести лет по рецептам врачей. Если ребенок обучается в системе среднего общего образования, действует 30% компенсация стоимости обучения.

«В Татарстане действует уникальная мера: при рождении первого малыша сельским женщинам до 25 лет выплачивается 100 тысяч рублей, а если третий малыш родился до 29 лет, поддержка составляет 200 тысяч рублей», – пояснила Зарипова.

Эта демографическая мера позволила обеспечить рождение более 16 тысяч малышей за годы действия.

«А самое главное – сохранить уровень рождений первых детей не менее 39% и обеспечить большое количество многодетных семей. За последние двенадцать лет число многодетных семей в республике выросло до 59 тысяч, в них воспитывается более 180 тысяч детей», – добавила министр.