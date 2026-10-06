«Научный потенциал должен работать на опережение»: итоги 35 лет работы АН РТ

Академия наук Татарстана на этой неделе отмечает 35-летие. За эти годы она укрепила международные связи, внесла большой вклад в развитие научного потенциала республики и сохранение татарской культуры. О достижениях академии и планах на будущее рассказали ее бывшие и действующий президенты.





В преддверии юбилея в Кабинете министров республики прошел брифинг

Скриншот с видео

«Нам необходимо соединить мировой прогресс и собственную идентичность»

Уже завтра пройдут праздничные мероприятия, посвященные 35-летию с момента основания Академии наук Татарстана. В преддверии юбилея в Кабинете министров республики прошел брифинг с участием действующего президента академии Рифката Минниханова, а также его предшественников: Ахмета Мазгарова, возглавлявшего академию с 2006 по 2014 год, и Мякзюма Салахова – депутата Госсовета РТ, руководившего АН с 2014 по 2023 год.

Академия наук Татарстана была основана в 1991 году указом первого Президента республики, ныне Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Основой для ее создания стал научный потенциал вузов, академических и отраслевых научно-исследовательских институтов республики. За эти годы академия внесла весомый вклад в развитие науки Татарстана и сохранение исторического и культурного наследия татарского народа.

По словам Мякзюма Салахова, за 35 лет изменилась структура научной системы, укрепилась материальная база институтов, были реконструированы их здания. Особое внимание уделили цифровизации татарского языка и культурного наследия. Салахов подчеркнул, что сегодня это один из важнейших способов сохранения исторической памяти.

За эти годы были созданы электронные словари на татарском языке, цифровые этнографические проекты, электронные ресурсы по истории и культуре. Также разработаны технологии распознавания и синтеза татарской речи, машинного перевода.

АН РТ также внесла значительный вклад в развитие археологии и сохранение исторической памяти. Эти исследования помогли сохранить наследие и легли в основу празднования тысячелетия принятия ислама. А работа казанских историков и археологов позволила обосновать тысячелетний возраст Казани. Празднование юбилея города, в свою очередь, способствовало привлечению инвестиций в республику.

«Я убежден, что неизменным должно быть главное – нам необходимо соединить мировой прогресс и собственную идентичность. Быть открытым миру, сохранять свой язык, создавать свои технологии, знать свою историю, развивать фундаментальную науку, помогать решать проблемы людей республики. И в этом я вижу миссию Академии наук», – заявил Салахов.

Скриншот с видео

«Академия обеспечила научное обоснование суверенитета Татарстана и стала мощным гуманитарным центром»

Ахмет Мазгаров, в свою очередь, подчеркнул, что создание Академии наук помогло Татарстану сохранить научный потенциал и расширить международные связи, а также укрепить сотрудничество России со странами исламского мира.

«Ученые почувствовали свою востребованность, что предотвратило массовую миграцию талантов из республики», – подчеркнул Мазгаров.

Академия также поддержала прикладную науку: помогла сохранить и развить прикладные институты Казани, внедрить новые технологии и построить промышленные объекты за рубежом. Одним из примеров стала технология очистки нефти, лицензию на которую приобрела Chevron.

«За 35 лет академия выполнила ключевую задачу – обеспечила научное обоснование суверенитета Татарстана и стала мощным гуманитарным центром по изучению языка, культуры и истории народа. Это важно для сохранения генофонда человечества. Я думаю, у нашей академии хорошее будущее. Международные связи укрепились, нагрузка на академию увеличилась, и мы должны выдержать эти тяжелые времена, быть надежной опорой, научной основой для принятия решений нашим руководством республики и всей России», – заявил Мазгаров.

Скриншот с презентации

«Наша задача – чтобы научный потенциал работал на опережение»

Рифкат Минниханов же отметил, что за 35 лет существования Академия наук прошла путь от исследовательского центра к стратегическому интегратору науки и производства, обеспечивая опережающее развитие региона через технологии, гуманитарную политику и кадровую поддержку.

«На современном этапе академия развивается в условиях беспрецедентных внешних и внутренних вызовов», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, перед Россией в целом и Татарстаном в частности стоят следующие задачи:

обеспечение технологического суверенитета страны и республики;

формирование новых производственных цепочек и логистических коридоров;

импортозамещение и защита исторической правды от внешнего вмешательства;

внедрение искусственного интеллекта и опережающее проектирование будущего экономики.

И для решения этих вызовов перед Академией наук республики стоят три основных приоритета: укрепление технологического суверенитета через научные разработки, развитие междисциплинарных исследований и воспитание нового поколения ученых.

«Мои предшественники заложили прочный фундамент. Академия создавалась как опора государственности, затем стала центром, объединяющим науку и промышленность, пережила цифровую и гуманитарную перезагрузку. Сегодня наша задача – чтобы научный потенциал работал на опережение. Не сопровождать изменения, а проектировать будущее экономики и общества», – заключил президент АН РТ.