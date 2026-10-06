Фестиваль «Ars Aeterna» привезет оперу и иммерсивный театр в города Татарстана

Осенью 2026 года в Татарстане пройдет IV Республиканский культурно-образовательный фестиваль «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Проект реализует АНО «Центр развития творческой молодежи „Идиллия Арт“» при поддержке благотворительного фонда «Татнефть».

Фестиваль объединит оперные премьеры, иммерсивные театрально-музыкальные программы, мультимедийное искусство и образовательный трек для одаренной молодежи. Мероприятия пройдут в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске. Завершится фестиваль гала-концертом в Восточном зале Татарского государственного академического театра имени Г. Камала в Казани 28 января 2027 года.

В городах Татарстана покажут три проекта. Один из них – премьера камерной оперы Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», созданной по мотивам одноименной «маленькой трагедии» Александра Пушкина.

В постановке конфликт между ремеслом и гениальностью раскроют через музыку живого оркестра и исполнение ведущих академических вокалистов республики. Главные партии исполнят Динар Шарафетдинов (Моцарт) и Дмитрий Босов (Сальери).

Вторым проектом станет иммерсивный моноспектакль «Моцарт: портрет в звучании» с камерным оркестром «Идиллиум». Дирижером выступит Ильназ Дудкин, художественным руководителем и пианисткой – Аделия Зарифуллина. Роль Моцарта исполнит Алексей Шитиков. Постановка расскажет о творческом и эмоциональном пути композитора, объединив актерскую декламацию и оркестровую партитуру.

Еще одна программа – мультимедийное посвящение «Тукай». Она объединит академический вокал, национальный и европейский инструментальные ансамбли, поэзию и живую песочную анимацию. В основе программы – наследие классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

В фестивале примут участие признанные артисты и наставники проекта, а также молодые музыканты Татарстана – лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Отдельная часть фестиваля – образовательная программа. В Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске эксперты проведут профессиональные мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и студентов средних специальных учебных заведений.

Участники смогут получить персональные консультации от ведущих исполнителей и педагогов и представить свои способности экспертам. По итогам прослушиваний лучших молодых музыкантов пригласят выступить вместе с профессиональными артистами на сцене театра имени Г. Камала в Казани. Кроме того, они смогут принять участие в регулярных концертных проектах центра «Идиллия Арт».

Художественный руководитель фестиваля Аделия Зарифуллина отметила, что благодаря постоянной поддержке «Татнефти» проект стал площадкой для профессионального роста молодых артистов.

По ее словам, фестиваль не только знакомит жителей городов республики с оперой, иммерсивным театром и оркестровой музыкой, но и дает молодым музыкантам из районов возможность получить ориентиры, выйти на профессиональную сцену и поверить в свои силы. Зарифуллина подчеркнула, что организаторы стремятся сделать академическое искусство доступным, современным и вдохновляющим.

Программа фестиваля