В Татарстане за девять месяцев сэкономили 4,03 млрд рублей на закупках

За девять месяцев 2026 года экономия бюджетных средств по итогам заключенных контрактов в Татарстане составила 4,03 млрд рублей. Об этом сообщили на еженедельном совещании в Госкомитете республики по закупкам.

За этот период в Татарстане заключили 45,5 тыс. контрактов на общую сумму 242,7 млрд рублей. Относительная экономия составила 1,79%.

Муниципальные заказчики сэкономили 1 млрд рублей, или 4,7% от объема закупок. На региональном уровне экономия достигла почти 3 млрд рублей, что составляет 1,46% от общего объема закупок региональных заказчиков.

Председатель Госкомитета Татарстана по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что сэкономленные средства возвращаются в экономику республики и направляются на новые социальные объекты, дороги и инфраструктурные проекты.

Поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из приоритетов закупочной политики Татарстана. С субъектами МСП заключили 29,6 тыс. договоров на 35,1 млрд рублей. Это 65% от общего количества контрактов.

По словам Зиатдинова, стабильная экономия и увеличение доли малого бизнеса в закупках свидетельствуют о конкуренции и эффективном использовании бюджетных средств.