6 тысяч стихов: поэт из Татарстана Баязитов удостоен медали Салтыкова-Щедрина

Общественный деятель Татарстана, благотворитель и поэт Илдар Баязитов удостоен медали Салтыкова-Щедрина – награды, учрежденной к 200-летию со дня рождения классика русской литературы. Решение о вручении принял Президиум Российского союза писателей.

Баязитов награжден за творческое наследие и активное участие в литературном процессе. На порталах «Стихи.ру» и «СтихиРус.ру» в общей сложности опубликовано более шести тысяч его стихотворений. В 2021 году вышел сборник «Жизнь не может бесконечно длиться: стихи», а затем – мультимедийный сборник «Выход есть всегда. Избранное» с QR-кодами на аудиоверсии в жанрах рок-баллады, нашида и романса. Стихи Баязитова положены на музыку и изданы отдельными альбомами музыкальных платформах.

Медалью Салтыкова-Щедрина отмечают номинантов литературной премии «Народный поэт» за 2026 год, а также авторов, внесших значительный вклад в развитие русской литературы.

По образованию Илдар Баязитов – филолог-русист, имеет опыт работы редактором медиа и публициста. Помимо поэтических книг, ему принадлежат труды по социальному служению: «Социальное служение в исламе», «Традиционный ислам: пути выхода из кризиса», «Благотворительность – ключ к счастью».

Баязитов – председатель совета Общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» и основатель реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. За годы работы центра реабилитацию прошли более 32 тысяч человек с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

За вклад в развитие социальной сферы он удостоен ордена «Дуслык» и Государственной награды Республики Татарстан «За доблестный труд».

Торжественная церемония вручения медали пройдет 3 ноября 2026 года в Центральном Доме литераторов в Москве – в канун празднования Дня народного единства.

Материал подготовлен с участием Гамиля Гибадуллина