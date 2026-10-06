В Казани прошел фестиваль по северной ходьбе для старшего поколения

В парке Урицкого в Казани прошел V фестиваль по северной ходьбе, приуроченный к Международному дню пожилых людей. Мероприятие организовали при поддержке «Единой России» в рамках партпроекта «Старшее поколение», сообщается на сайте партии.

В фестивале приняли участие исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии, депутат Казгордумы Танзиля Ракова, депутат Казгордумы Руслан Минабутдинов и президент Федерации северной ходьбы Татарстана Маулит Минегалиев.

Участники мероприятия смогли заняться физической активностью и пообщаться. Фестиваль направлен на развитие массового спорта и создание возможностей для активного долголетия. Северная ходьба относится к доступным видам физической активности и подходит людям старшего возраста.

«Такие мероприятия имеют большое значение: они помогают людям старшего поколения сохранять физическую и социальную активность, укреплять здоровье и больше общаться», – рассказала Танзиля Ракова.

Она также отметила, что поддержка пожилых людей остается одним из приоритетов народной программы «Единой России».

«Партия «Единая Россия» поддерживает развитие массового спорта и инициативы, направленные на укрепление здоровья граждан. В рамках проекта «Здоровое общество» проводится большое количество спортивных и оздоровительных мероприятий для людей разных возрастов, а для старшего поколения действует отдельный проект «Активное долголетие». Важно и дальше создавать как можно больше возможностей для активной и насыщенной жизни людей старшего возраста», – подчеркнула Танзиля Ракова.

Казанское местное отделение «Единой России» также подготовило 25 наборов бытовой химии для награждения участников фестиваля.