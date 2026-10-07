Одна из самых востребованных мер поддержки участников СВО – выплата на ребенка

Одна из самых востребованных мер поддержки участников СВО – единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела методологии мер социальной поддержки Минтруда РТ Алсу Закирова.

«Самая востребованная мера сейчас – единовременная выплата 20 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка участника СВО. Министерство назначает ее на основании документов, подтверждающих, что отец ребенка участвует в специальной военной операции. Выплата назначается своевременно, получатели есть», – пояснила она.

Еще одна популярная мера поддержки, по ее словам, это – комплект для новорожденных

«В отличие от других категорий, эта мера установлена для малоимущих семей, однако для семей с участниками СВО доход не учитывается. То есть они получают уже автоматически при выписке из роддома вот этот комплект, в котором есть все необходимые вещи для ребенка на первое время», – отметила Алсу Закирова.