В селе Актанышского района открыли мемориальную доску в память об участнике СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В селе Поисево Актанышского района открыли мемориальную доску в память о Ренате Латипове, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В церемонии принял участие заместитель главы Актанышского района Фарит Загертдинов.

«Эта памятная доска увековечивает имя Рената и рассказывает о нем будущим поколениям. Конечно, она не заполнит пустоту, образовавшуюся в семье. Но мы должны не забывать Рената Миннахметовича и сохранить его память. Выражаю огромную благодарность ребятам, которые занимались этим делом, нашим ветеранам и благотворителям», – сказал Загертдинов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ренат Латипов ушел на военную службу добровольцем в октябре 2022 года, после объявления мобилизации. Почти год он выполнял задачи на Волновахском и Донецком направлениях.

После возвращения домой Латипов присоединился к волонтерскому движению Актанышского района «Без бергә» («Мы вместе»), участники которого доставляли гуманитарную помощь в зону специальной военной операции.

Летом 2024 года Латипов заключил контракт в Актанышском военном комиссариате и вновь отправился в зону боевых действий. Во время боев под Авдеевкой он получил тяжелое ранение рук. После лечения и операции в Казани военнослужащий вернулся к своим товарищам.

Латипов ранее проходил срочную службу в Киеве в 1985–1987 годах, где был водителем.

«Молодым ребятам нужна опора. Я служил срочником в Киеве в 1985–1987 годах. Там прошли самые прекрасные годы моей юности, я служил водителем. Наверное, поэтому душа меня всегда тянет туда, в знакомые места. Я хочу, чтобы там царили мир и свобода», – говорил Латипов журналистам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой