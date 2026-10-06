Минэкологии РТ и ВНИРО проведут экспедицию на Куйбышевском водохранилище

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с Татарским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) организует комплексную научную экспедицию на Волжском плесе Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выход в акваторию запланирован на 8 октября. В экспедиции будут задействованы два научно-исследовательских судна – «Фламинго» (Минэкологии) и «Усков» (ВНИРО). Ключевая задача – изучить влияние гидрофизических и гидрохимических свойств воды на состояние планктона и зоопланктона в навигационный период.

Напомним, что флагман водного мониторинга республики – научно-исследовательское судно «Фламинго» – за три года совершил 8 экспедиций, в ходе которых выполнено порядка 4 млн измерений. В 2025 году совместно с Татарским филиалом ВНИРО уже были проведены комплексные исследования Куйбышевского водохранилища по гидрохимическим и гидробиологическим параметрам. Полученные данные легли в основу оценки динамики состояния водоема.

Новая экспедиция продолжит эту работу. Маршрут пройдет по Волжскому плесу – от Казани до устьев Илети и Свияги, с заходом в акваторию Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Отдельно стоит отметить, что «Фламинго» может работать в связке с платформой «Акваториум», которая была протестирована в 2025 году и показала хорошие результаты. В текущем году ее тестирование продолжается при поддержке петербургской компании «НАЭКО». Кроме того, в скором времени у «Фламинго» появится надежный помощник – катер «Сокол», названный в честь проекта по возрождению популяции сокола-балобана.