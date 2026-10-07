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Происшествия 7 октября 2026 09:06

Минувшей ночью над Россией уничтожено 311 вражеских БПЛА

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Прошедшей ночью над регионами России уничтожено 311 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Миноброны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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