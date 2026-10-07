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Общество 7 октября 2026 09:23

Фестиваль «Зоофест Эко» пройдет в Казани 10 октября

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На семейном фестивале «Зоофест Эко» в Казани посетителям покажут работу собак-помощников и служебных животных. Мероприятие состоится 10 октября в МВЦ «Казань Экспо».

Одной из участниц станет лабрадор-ретривер Мира – собака-проводник. Также на фестивале выступит клуб «Звездный Пес», объединяющий служебных собак в отставке. Гостям расскажут истории животных, которые посвятили жизнь службе человеку.

В программе также запланированы лекции и практические занятия по трюковой дрессировке с участием незрячих людей.

Всего на фестивале представят более 2 тыс. домашних животных. Посетители смогут познакомиться с породами кошек и собак, увидеть спортивные выступления по ралли-обидиенс, трейбболу, дог-фрисби и фристайлу, а также посетить чемпионат Татарстана CACIB.

Кроме того, специалисты проведут консультации по содержанию животных. В зоне «Бестиарий» представят необычных домашних питомцев, а в зоне пристройства посетители смогут подобрать себе животное.

Вход на фестиваль бесплатный, однако необходима предварительная регистрация по ссылке.

#животные #собака-поводырь #собаки
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