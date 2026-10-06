«Только вперед»: история 54-летнего бойца Лунтика, ушедшего на СВО

В 54 года Николай Терентьев добровольно отправился на военную службу по контракту. До этого за его плечами были срочная служба в Советской армии, спортивные достижения и годы работы по гражданской специальности. На фронте он получил тяжелое минно-взрывное ранение, перенес несколько операций и длительное лечение. Несмотря на последствия травмы, продолжает восстанавливаться и старается сохранять физическую форму. Свою историю Николай рассказывает без лишних слов, вспоминая прежде всего людей, которые помогли ему выжить.

Николай Терентьев родился 16 августа 1971 года в селе Ерыкла Клявлинского района Самарской области. Позже вместе с семьей переехал в Татарстан, в Лениногорский район. После развода родителей он оказался в детском доме.

С детства Николай занимался спортом. Бокс, борьба, волейбол, плавание и шахматы стали для него не просто увлечениями, а способом воспитать в себе дисциплину, выдержку и умение работать в команде. В борьбе он выполнил первый взрослый разряд, был капитаном волейбольной и баскетбольной команд.

После окончания профессионального училища Терентьев получил специальность, связанную со сварочным делом, а затем был призван в Вооруженные силы СССР. С 1989 по 1991 год он служил в Одессе в отдельном ремонтно-восстановительном батальоне в должности заместителя командира взвода.

Армия стала для него серьезной школой ответственности. Полученные тогда навыки и опыт спустя десятилетия вновь пригодились ему уже во время службы по контракту.

В июле 2024 года Николай пришел в военный комиссариат и заключил контракт с Минобороны России.

«Я шел вверх по проспекту Шашина, и чем ближе подходил к военкомату, тем тяжелее становилось на сердце. События, которые разворачивались в стране, не давали покоя. Я переступил порог военкомата и твердо сказал: „Хочу на фронт“. Это было 17 июля», – вспоминает он.

После подготовки в Миллерово и Сычевке Терентьев вошел в состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Товарищи дали ему позывной Лунтик. Позже в госпитале его стали называть Петрович.

В ночь на 15 августа 2024 года подразделение получило боевую задачу. Во время боя Николай получил тяжелое ранение. Товарищи оказали ему первую помощь и вынесли из зоны огня.

После того как он пришел в сознание, военнослужащий самостоятельно отправился в сторону своих позиций. Дорога заняла около полутора суток. 16 августа, в день своего 54-летия, Николай был обнаружен и эвакуирован в полевой госпиталь.

«Автомат был потерян в бою, другого оружия при себе не было. Плен не вариант, даже не обсуждался. Я поднялся и пошел. Страх отступил, осталось только одно желание – дойти до своих. Мой путь занял полтора дня. Но я дошел», – рассказывает Терентьев.

После эвакуации начался длительный период лечения и реабилитации. Николай перенес несколько операций и побывал в госпиталях Старобельска, Белгорода, Новопсковска, Красной Поляны, Смоленска, Юрги, Казани и Самары.

Военно-врачебная комиссия признала его негодным к дальнейшей военной службе. Ранение привело к серьезным ограничениям подвижности кистей рук.

Однако Николай старается максимально сохранять самостоятельность и поддерживать физическую форму. Дома он занимается упражнениями, насколько позволяет состояние здоровья, и старается выполнять привычные бытовые дела сам.

Отдельной проблемой для семьи стали документы. После приобретения Николаем квартиры выяснилось, что в государственных базах он ошибочно значится умершим. Дочери Елене пришлось заняться восстановлением документов. Семья также готовится к очередной операции, на которую у Николая есть медицинская квота.

Несмотря на пережитое, Николай не привык жаловаться. Говорит, что сейчас главное – восстановить здоровье и не останавливаться.

Его поддерживает и память о дедушке, который прошел две войны и вернулся с Великой Отечественной войны на костылях. Именно от него Николай запомнил слова, которые сегодня воспринимает как жизненное правило: «Никогда не включай заднюю».

Еще одна важная часть его жизни – любимый фильм «В бой идут одни старики». Николай признается, что пересматривает его и сейчас.

Для него эта история не только о войне. В ней – о товариществе, ответственности друг за друга и способности оставаться человеком в самых тяжелых обстоятельствах.

«Только вперед», – так Николай Терентьев формулирует для себя главное правило, которое помогает ему и сегодня.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.