Мишустин назвал развитие цифровой индустрии стратегической задачей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии форума «Цифровые решения». Об этом сообщили в канале Правительства России в МАКСе.

Он отметил, что цифровая сфера стала важной частью национальной экономики. В 2025 году совокупный оборот цифровых компаний превысил 21 трлн рублей, увеличившись почти на 20%. По словам Мишустина, укрепление отечественной цифровой индустрии остается стратегической задачей, необходимой для достижения национальных целей и повышения качества жизни граждан.

По итогам прошлого года рынок услуг связи вырос на 13% и достиг 2,5 трлн рублей. Количество базовых станций увеличилось почти на 9% – до 1 млн. Сети 4G доступны практически всем домохозяйствам.

По инициативе президента России в стране продолжается программа устранения цифрового неравенства. За шесть лет стандартом связи LTE обеспечили жителей 8 тыс. малых населенных пунктов.

По поручению главы государства на действующих частотах LTE запустили сеть 5G. Дополнительные полосы частот для этого бесплатно предоставили всем операторам «большой четверки».

Российские предприятия наращивают производство базовых станций, что должно ускорить переход на новые стандарты связи в крупных городах. Три компании уже выпустили более 10 тыс. таких станций.

Развивается и сегмент проводного широкополосного доступа в интернет. За год он вырос на 25%. В стране реализуют крупные проекты по строительству волоконно-оптических линий, в том числе в удаленных районах арктической зоны Якутии и вдоль Северного морского пути – от Мурманской области до Владивостока.

«Ростелеком» реализует проект по созданию новых скоростных магистральных каналов связи через территорию России с выходами к границам Монголии и Китая. Это должно обеспечить стабильный интернет-доступ и увеличить скорость передачи данных на больших расстояниях.

В России также работает низкоорбитальная спутниковая группировка из более чем 30 космических аппаратов, которая обеспечивает скоростной доступ к интернету по всей стране. В ближайшее время планируется начать тестирование терминалов спутниковой связи для железнодорожного транспорта.

Мишустин отметил, что развитие всех этих направлений расширит возможности граждан и предпринимателей пользоваться электронными сервисами и даст дополнительный импульс другим отраслям. По его словам, число подобных проектов должно увеличиваться.

Мероприятие организует Минцифры России при поддержке Правительства России и национального проекта «Экономика данных».