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Общество 7 октября 2026 09:43

В Казани капитально отремонтируют стадион Динамо

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Проектная документация капитального ремонта стадиона «Динамо» с благоустройством территории в Казани получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Заключение №16-1-1-2-049727-2026 выдано 6 октября 2026 года Государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре». Сведения внесены в реестр в тот же день.

Застройщиком объекта выступает Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, техническим заказчиком и исполнителем работ по подготовке проектной документации – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

#стадион #ремонт #Казань
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