news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 7 октября 2026 12:45

16-летний нижнекамец приехал в гости к дедушке и жестоко убил его

Читайте нас в

Подростка из Нижнекамска обвиняют в убийстве 71-летнего мужчины. Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Орджоникидзе в Ижевске.

По версии следствия, 16-летний парень приехал в гости к своему дедушке. 5 октября он избил пожилого мужчину твердым тупым предметом, а также пустил в ход нож. Удары пришлись по голове и иным частям тела, жизненно важным органам. Пенсионер скончался на месте.

Подростку предъявлено обвинение, вину он признал. Молодого татарстанца задержали, следователи ходатайствуют о заключении обвиняемого под стражу, сообщает СУ СКР по Удмуртской Республике.

#убийство мужчины #подросток-преступник #нижнекамск #ижевск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

6 октября 2026
В Казани одновременно свой брак зарегистрировали 45 пар молодоженов

В Казани одновременно свой брак зарегистрировали 45 пар молодоженов

6 октября 2026
Новости партнеров