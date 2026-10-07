16-летний нижнекамец приехал в гости к дедушке и жестоко убил его

Подростка из Нижнекамска обвиняют в убийстве 71-летнего мужчины. Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Орджоникидзе в Ижевске.

По версии следствия, 16-летний парень приехал в гости к своему дедушке. 5 октября он избил пожилого мужчину твердым тупым предметом, а также пустил в ход нож. Удары пришлись по голове и иным частям тела, жизненно важным органам. Пенсионер скончался на месте.

Подростку предъявлено обвинение, вину он признал. Молодого татарстанца задержали, следователи ходатайствуют о заключении обвиняемого под стражу, сообщает СУ СКР по Удмуртской Республике.