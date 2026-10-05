Соединяя заводы и поколения: 50 лет этиленопроводу Нижнекамск – Казань

В Татарстане отметили 50-летие этиленопровода Нижнекамск – Казань, по которому сырье поступает с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез». Сейчас СИБУР завершает строительство новой линии. На встречу с нынешними сотрудниками пригласили тех, кто строил и десятилетиями обслуживал действующую магистраль.





Как начиналось «этиленовое кольцо»

Юбилей магистрали встретили сразу два поколения нефтехимиков: строители и первые эксплуатационники этиленопровода приехали на один из новых узлов вместе с теми, кто отвечает за его работу сегодня.

Символичным подарком СИБУРа к юбилею стало завершение строительных работ на новой этиленовой магистрали, которая должна принять эстафету у своего предшественника. Сейчас новый этиленопровод передан в пусконаладку, его запуск запланирован до конца 2026 года.

Первые поставки этилена по трубопроводу из Нижнекамска в Казань начались летом 1976 года. Затем проложили дополнительную ветку в направлении Уфы, Стерлитамака и Салавата. К 1978 году сформировалось «этиленовое кольцо», которое объединило пять крупнейших нефтехимических предприятий Татарстана и Башкирии.

«Когда люди своими руками создают что-то новое, это особая гордость. Вы взялись за этот проект, построили его, запустили и десятилетиями обеспечивали надежную эксплуатацию. Один объект во многом создал возможности для развития нефтехимии Татарстана и интеграции крупнейших предприятий Урало-Поволжского промышленного узла. Сегодня мы достраиваем новый этиленопровод и продолжаем дело, которое начали вы. Рассчитываем, что новая магистраль прослужит не меньше и станет основой для дальнейшего развития нефтехимии Татарстана и страны. Будем ждать вас уже на открытии нового объекта», – отметил председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима», член правления – исполнительный директор СИБУРа Игорь Климов.

«Смотришь на то, что построено здесь, и гордость берет»

Для ветеранов поездка на новый крановый узел стала возвращением туда, где несколько десятилетий назад начиналась их профессиональная жизнь.

Александр Воропаев отработал на эксплуатации этиленопровода 32 года: начинал начальником участка, а впоследствии отвечал за всю протяженность «трубы». Ради юбилейной встречи он специально приехал из Санкт-Петербурга.

«Очень рад встретиться с друзьями, снова здесь побывать. Когда-то мы ездили по трассе, видели такие крановые узлы у газовиков и завидовали. А сейчас смотришь на то, что построено здесь, и гордость берет. Все новое, современное», – поделился впечатлениями ветеран производства.

Нургали Зиятдинов пришел на этиленопровод 22-летним молодым специалистом. Он вспоминает 70-е годы как время большой промышленной стройки и трудового энтузиазма.

«Это была девятая пятилетка, вокруг строились огромные предприятия, огромные объекты. Этиленопровод создавался по технологиям, которые на тот момент были последним словом техники. Первый руководитель говорил нам: “С этого объекта люди будут уходить только на повышение, потому что здесь вы освоите лучшие технологии”. Приятно видеть, что этиленопровод продолжает развиваться и у него есть будущее», – отметил нефтехимик.

254 километра новой магистрали: мощность поставок вырастет в 2,5 раза

Новая магистраль протянулась на 254 километра. На трассе – четыре крупных речных перехода и почти 700 пересечений с действующими коммуникациями. На пике строительства здесь работали более 600 специалистов и около 200 единиц техники. В проекте были задействованы специалисты из разных регионов страны, использовались отечественные оборудование и материалы. Она не просто заменит действующий трубопровод, но и увеличит мощность поставок этилена на КОС в 2,5 раза – до 520 тыс. тонн в год.

Если этиленопровод 1976 года был одним из передовых объектов своей эпохи, то его преемник получил уже современный уровень автоматизации и промышленной безопасности. 21 крановый узел оснащен системами телемеханики, видеонаблюдения и связи. Система обнаружения утечек позволяет определить место возможной разгерметизации с точностью до 10 метров и дистанционно перекрыть необходимый участок.

«Этиленпровод – это не просто труба, это высокотехнологичный объект с историей. Он символизирует связь между регионами, предприятиями, нашими командами. Сегодня мы продолжаем эту большую историю. Производство этилена на “Нижнекамскнефтехиме” уже удвоилось за счет ввода в прошлом году нового олефинового комплекса ЭП-600, и производственная инфраструктура должна успевать за этими темпами – быть такой же современной и технологичной», – подчеркнул в общении с ветеранами генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Более 35 млрд рублей на новую магистраль

Инвестиции СИБУРА в новый этиленпровод составляют более 35 млрд рублей. Это важная составляющая масштабной инвестиционной программы компании по развитию производств в Татарстане с общим объемом инвестиций в 600 млрд рублей. Ее реализация позволяет создать в республике полный цикл производства современных синтетических материалов для строительства, сельского хозяйства, медицины, автопрома и других отраслей.

Новый этиленопровод обеспечит возросшие потребности «Казаньоргсинтеза» в сырье и создаст инфраструктурный задел для дальнейшего роста и развития производств. За последние годы предприятие последовательно наращивало собственные перерабатывающие мощности: модернизировало три линии производства полиэтилена высокой плотности, увеличив их суммарную мощность до 660 тыс. тонн в год, а также обновило печи пиролиза, производительность которых выросла на 31,5%.

«Я сам начинал работать на «Нижнекамскнефтехиме». Все эти 50 лет предприятия набирали мощности, и сегодня мы продолжаем их наращивать. Большое спасибо ветеранам, которые создавали эту систему, и командам, которые продолжают их работу сегодня», – отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Сейчас новая магистраль вышла на финальную стадию перед запуском – пусконаладочные работы. Специалистам предстоят испытания и диагностика оборудования, настройка автоматики и комплексная проверка систем безопасности. До конца 2026 года планируется завершить необходимые процедуры, получить заключения Росприроднадзора и Ростехнадзора и запустить новый этиленопровод.

«Мы видим, что меняются технологии и масштабы производств, но смысл этиленпровода остается прежним – связывать предприятия и давать им возможность расти. Желаю новому коллективу такой же слаженной работы, какая была у нас», – дала напутствие нынешнему поколению нефтехимиков ветеран предприятия Людмила Аникина.

Фото: пресс-служба нижнекамского предприятия СИБУРа