На месте рухнувшего перехода возле Кощаково установят светофор

На месте надземного пешеходного перехода рядом с поселком Кощаково Пестречинского района установят светофор. Об этом «Татар-информу» сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

«В настоящее время ведется разработка схемы организации дорожного движения, включая установку светофора для обеспечения безопасного пересечения автодороги пешеходами. Проект схемы будет согласован с Госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан», – сообщили «Татар-информу» в Минтрансе РТ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что самосвал FAW проехал с поднятым кузовом и снес надземный пешеходный переход. Пострадали 48-летний водитель грузовика и его 30-летний пассажир. Пассажира увезли в больницу, водитель от госпитализации отказался. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Момент обрушения надземки попал на видео.