Краповый берет достался троим: в РТ прошли испытания спецназа Росгвардии

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В Татарстане на базе учебного полигона казанского отдельного ордена Жукова отряда спецназначения «Барс» прошли испытания на право ношения крапового берета военнослужащими спецназа Росгвардии. Мероприятие приурочено к 10-летию создания Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка Российской Федерации.

К испытаниям на право ношения крапового берета допускаются бойцы, прослужившие не менее года в силах специального назначения и получившие одобрение сослуживцев, уже имеющих краповые береты. При этом, все кандидаты должны иметь положительные характеристики и иметь высокие показатели по физической и огневой подготовке.

В испытаниях участвовали более 20 военнослужащих из подразделений специального назначения Приволжья. Сначала бойцы сдавали зачеты по физической, огневой, военно-медицинской и другим видам подготовки. По результатам мандатной комиссии к финалу были допущены 15 кандидатов.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

После этого бойцы совершили 12-километровый марш-бросок с имитацией взрывов, засад условного противника и даже эвакуацией «раненых», отказ в помощи которым был основанием для снятия с дистанции. Завершить эту часть испытания смогли лишь 8 человек. Сходу им пришлось преодолевать специальную огненно-штурмовую полосу.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В дальнейшем кандидаты выполняли элементы высотной подготовки, акробатики, а также выполняли стрелковые упражнения из автомата и пистолета, а также комплексные специальные упражнения с оружием и без него. До последнего испытания – 12-минутного спарринга с инструкторами спецназа – дошли лишь 3 бойца и достойно выдержали его.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В торжественной обстановке им вручили заслуженные символы отличия – краповые береты.