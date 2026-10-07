Участники СВО в Татарстане могут заключить соцконтракт без учета доходов

Участники СВО в Татарстане могут получить социальный контракт на предпринимательскую деятельность без учета доходов семьи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела методологии мер социальной поддержки Минтруда РТ Алсу Закирова.

«Если остальные граждане, получающие у нас государственную социальную помощь, являются малоимущими, то есть у них доход ниже прожиточного минимума, то с участниками специальной военной операции мы сейчас заключаем контракт без оценки их материального положения», – пояснила она.

Новая мера действует с января 2026 года. Чтобы получить соцконтракт на этих условиях, участник СВО должен быть уволен с военной службы, встать на учет в центре занятости и принести заключение Фонда «Защитники Отечества» о возможности заключения контракта. Если участник СВО является инвалидом первой или второй группы, право на получение контракта без учета доходов семьи он может делегировать супруге.

«Деньги можно получить на открытие своего дела или на самозанятость. В остальных случаях социальный контракт выдают не только на открытие ИП, но и на трудоустройство или развитие личного подсобного хозяйства. В этих случаях участник СВО идет на общих основаниях – с оценкой уровня дохода семьи», – добавила Алсу Закирова.