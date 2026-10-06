Доходы и расходы выше полтриллиона рублей: куда пойдут деньги бюджета РТ – 2027

В парламенте Татарстана началось обсуждение республиканского законопроекта о бюджете на предстоящий трехлетний период. Документ направлен на рассмотрение в комитеты Государственного Совета РТ. «Татар-информ» изучил планируемые статьи доходов и расходов основного финансового закона.





Депутатам Госсовета РТ предстоит детально рассмотреть и подготовить к принятию законопроект о бюджете Татарстана на 2027–2029 годы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дефицит бюджета на 2027 год запланирован в сумме 8,4 млрд рублей

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес в Государственный Совет республики законопроект о бюджете РТ на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Он размещен на официальном сайте Госсовета РТ в открытом доступе.

Согласно документу, доходы бюджета на 2027 год прогнозируются в объеме 558,1 млрд рублей, расходы – 566,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 8,4 млрд рублей.

Если сравнивать с первоначальными показателями республиканского бюджета на 2026 год, то видно, что доходы и расходы на 2027 год увеличены. В принятом в первом чтении законопроекте о бюджете на этот год доходы составляли 498,2 млрд рублей, а расходы – 512 млрд рублей. Дефицит предусматривался в размере 13,8 млрд рублей.

Однако по последним изменениям, внесенным в сентябре, доходы бюджета РТ на 2026 год превысили 633,4 млрд рублей, расходы – 653,4 млрд рублей, дефицит – 20 млрд рублей.

Ожидаемо, что плановые показатели бюджета на предстоящий период еще изменятся. Но если рассматривать базовые показатели на 2028 год и 2029 год, то доходы планируются в сумме 586,4 и 610 млрд рублей, расходы – 595,7 и 613,4 млрд рублей, дефицит – 9,3 и 3,4 млрд рублей соответственно.

Самыми значимыми доходными источниками бюджета остаются налоги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самые объемные доходные источники – налог на прибыль и имущество организаций, НДФЛ и акцизы

Как и в предыдущие годы, самыми значимыми доходными источниками бюджета остаются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций. Они составляют более 80% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета Татарстана.

Поступление налога на прибыль в 2027 году прогнозируется в размере 135,6 млрд рублей, в 2028 году – 141 млрд рублей, в 2029 году – 146,6 млрд рублей. При его расчете использованы отчетные данные Управления Федеральной налоговой службы по РТ, крупных и средних организаций по уплате этого налога в 2027–2029 годах.

Доходы физлиц в консолидированном бюджете РТ в 2027 году заложены в сумме 252,7 млрд рублей, в 2028 году – 271,1 млрд рублей, в 2029 году – 290,9 млрд рублей, из них в бюджете республики – 176,9 млрд рублей, 189,8 млрд рублей и 203,7 млрд рублей соответственно.

Поступления акцизов в бюджете РТ на 2027 год оценили в 55,8 млрд рублей, на 2028 год – 57,5 млрд рублей, на 2029 год – 57,5 млрд рублей.

Сумма налога на имущество организаций в 2027 году запланирована в размере 53,5 млрд рублей, на 2028 год – 54,8 млрд рублей, на 2029 год – 56,5 млрд рублей.

Неналоговые доходы бюджета на 2027 год прогнозируются в 40,8 млрд рублей, на 2028 год – 42,8 млрд рублей, на 2029 год – 44 млрд рублей.

В доходной части также учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета. Так, в 2027 году ожидаются субвенции в 53,9 млрд рублей, в 2028 году – 60 млрд рублей, в 2029 году – 62 млрд рублей.

Больше всего денег выделено на образование, здравоохранение и социальную политику

В расходной части самыми затратными станут сферы образования, здравоохранения и социальной политики. Так, прогнозный объем расходов на образование в 2027 году составляет 122,5 млрд рублей, в 2028 году – 135,6 млрд рублей, в 2029 году – 142,3 млрд рублей.

На здравоохранение в 2027 году планируется направить 57,3 млрд рублей, в 2028 году – 59,7 млрд рублей, в 2029 году – 61,2 млрд рублей.

По разделу «Социальная политика» расходы учтены на 2027 год в сумме 82 млрд рублей, на 2028 год – 87,1 млрд рублей, на 2029 год – 90,8 млрд рублей. Средства по этому разделу будут выделены на социальные выплаты, пенсии, социальное обслуживание населения.

По разделу «Культура, кинематография» на 2027 год предусмотрено 15,2 млрд рублей, на 2028 год – 16,5 млрд рублей, на 2029 год – 18 млрд рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2027 году планируется потратить 41,5 млрд рублей, в 2028 году – 32,3 млрд рублей, в 2029 году – 20,8 млрд рублей.

На охрану окружающей среды на 2027 год выделено 565,8 млн рублей, на 2028 год – 567,2 млн рублей, на 2029 год – 568,3 млн рублей.

По разделу «Национальная оборона» расходы планируются на 2027 год в сумме 69,1 млн рублей, на 2028 год – 69,6 млн рублей, на 2029 год – 70 млн рублей.

В подразделе «Дорожное хозяйство» самый большой объем расходов приходится на региональный проект «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В бюджете предусмотрели средства на развитие АПК, дорог и бизнеса

По разделу «Национальная экономика» объем расходов на 2027 год прогнозируется в сумме 134 млрд рублей, на 2028 год – 137,4 млрд рублей, на 2029 год – 137,8 млрд рублей.

Сюда входят расходы на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ», транспорт и дорожное хозяйство.

Например, на развитие транспорта в течение трех лет планируется выделять по 3,1 млрд рублей. На дорожное хозяйство на 2027 год учтены расходы в сумме 37,9 млрд рублей, на 2028 год – 37,7 млрд рублей, на 2029 год – 37,9 млрд рублей.

В подразделе «Дорожное хозяйство» самый большой объем расходов приходится на региональный проект «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог» госпрограммы «Развитие транспортной системы РТ».

В разделе «Национальная экономика» также предусмотрены средства на создание объектов инфраструктуры индустриальных промышленных парков ОЭЗ «Алабуга», «Этилен-600» и «Северные ворота», индустриального парка «Лаишево», технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк». В частности, на 2027 год заложено 60,8 млрд рублей, на 2028 год – 65,7 млрд рублей, на 2029 год – 64,6 млрд рублей.

Кроме того, запланированы расходы на обслуживание государственного долга. Так, на уплату процентных платежей по кредитам в 2027 году направят 763,8 млн рублей, в 2028 году – 707,3 млн рублей, в 2029 году – 649,4 млн рублей.

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований предусмотрена на 2027 год в сумме 70,5 млрд рублей, на 2028 год – 68,3 млрд рублей, на 2029 год – 67,3 млрд рублей.

Фарид Абдулганиев: «Бюджет сбалансирован. Это важно для поддержания экономической стабильности, снижения инфляции и роста реальных доходов населения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Бюджет остается социально направленным и программно-ориентированным»

«В настоящее время парламентарии детально изучают представленный проект, но уже можно дать первые характеристики. Бюджет сбалансирован. Это важно для поддержания экономической стабильности, снижения инфляции и роста реальных доходов населения», – дал оценку основному финансовому документу республики председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев.

Он подчеркнул, что бюджет остается социально направленным и программно-ориентированным. «Социальные гарантии, реализацию намеченных республиканских программ, прописанные в проекте основного финансового закона, запланировано полностью обеспечить финансированием», – отметил спикер парламента.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета, 7 октября проект обсудят с муниципалитетами, а на 8 октября запланированы парламентские слушания. Затем пройдут заседания парламентских комитетов, на которых депутаты рассмотрят бюджет по профильным направлениям.

После этого комитет по бюджету, налогам и финансам подготовит сводное заключение, и законопроект будет готов для рассмотрения в первом чтении.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»