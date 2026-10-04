«Нефтехимик» на своем льду не без труда взял верх над «Сибирью»

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Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду не без труда обыграл «Сибирь» из Новосибирска со счетом 3:2.

Первую шайбу на 18-й минуте игры забросил в ворота гостей форвард нижнекамцев Рафаэль Бикмуллин. Но менее чем через две минуты нападающий новосибирцев Максим Сушко сделал счет равным.

До середины второго тайма, несмотря на все усилия обеих команд, им удавалось создать не так много опасных моментов. Однако на 31-й минуте Егор Коршков вывел сибиряков вперед. За этим последовали интенсивные атаки стремившихся отыграться татарстанцев, не принесшие, впрочем, результата.

В третьем периоде хозяева продолжили наступление, и на 45-й минуте нападающий Дамир Жафяров сравнял счет. А на 54-й минуте его коллега Григорий Селезнев вывел «Нефтехимик» вперед.

Эта шайба вызвала просьбу тренерского штаба «Сибири» о видеозапросе. Но превышения численного состава у нижнекамцев не обнаружилось. Дальнейшие попытки гостей отыграться не увенчались успехом.

Ранее, 2 октября, «Нефтехимик» в домашнем матче уступил астанинскому «Барысу». Исход встречи решился в овертайме, «волки» проиграли со счетом 4:5 ОТ.