Жительница Нижнекамска поблагодарила Раиса РТ за поддержку многодетных семей

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Жительница Нижнекамска Алена Замалиева, которая вскоре станет многодетной матерью, поделилась историей своей семьи в беседе с журналистами сегодня, в день беременных, в перинатальном центре РКБ в Казани.

Алене 36 лет. Сейчас она воспитывает двух дочерей – старшей 12 лет, младшей 5 лет. Вскоре в семье родятся двойняшки – два мальчика.

«Сначала был шок, конечно же! Мы не ожидали с мужем, что у нас будет двойня. Но потом приняли ситуацию и сейчас так классно осознавать, что они будут расти вдвоем, будет многодетная семья, шум, смех детей – это здорово. Мы очень рады», – рассказала Алена.

Она отметила, что ощущает поддержку государства.

«В данный момент я полностью за нашу госпомощь, потому что, во-первых, мы ее ощущаем. Нам положен земельный участок как многодетным, мы этого ждем. Мне нравится, что есть льготы ЖКХ. Эти меры поддержки ощутимы в большой семье. Я благодарю Раиса Татарстана за то, что такие меры поддержки даются многодетным семьям. Большое спасибо за это!» – сказала женщина.

По словам Алены, в ее семье и у родственников также принято иметь много детей.

«Большинство моих братьев и сестер – многодетные, поэтому и мы не отстаем. Все уже, у кого есть земельные участки, строят дома», – поделилась она.

Женщина также отметила, что ее дети посещают кружки бесплатно, старшая дочь уже задумывается о будущей профессии.

С пациентками перинатального центра РКБ в Казани сегодня встретилась министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она рассказала будущим мамам о мерах соцподдержки и росте числа многодетных в Татарстане.