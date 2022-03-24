В Альметьевске собака таскала по улице человеческую голову

Накануне жители Альметьевска обратили внимание, что собака тащит по улице человеческую голову. Свидетели жуткого происшествия вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

После изучения записей с камер видеонаблюдения стало понятно, что пес таскал по дороге не только голову, но и другие части человеческого тела – руки, ноги и т.д.

В данный момент назначена экспертиза. По данным источника, останки могут принадлежать 19-летнему жителю Альметьевска, который пропал в конце прошлого года и числился в розыске как без вести пропавший. По некоторым данным, у молодого человека были проблемы с психикой.

Более точные данные появятся после проведения экспертизы. Возбуждено уголовное дело.

