Мухаметшин поблагодарил татарстанцев за активное участие в голосовании

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поблагодарил жителей республики за активное участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Эти выборы, как никогда, проходили в непростых условиях специальной военной операции, введены санкции, которые, безусловно действуют на многовекторную экономику республики. В то же время все социально-экономические показатели республики показывают рост. Всё это благодаря трудолюбивому многонациональному народу, нашим избирателям», – заметил политик.

«Я хочу выразить искреннюю признательность всем жителям нашей республики, всем людям, которые участвовали в голосовании. Хочу поблагодарить их и пожелать нам новых успехов в достижении тех целей, о которых мы говорили в эту избирательную кампанию», – подчеркнул он.

По мнению Фарида Мухаметшина, очень важно, что эта избирательная кампания объединила людей. «Это очень важно, мы объединили наших людей для решения актуальнейших задач республики. Представителей разных политических партий немало, они тоже имели такое же право участвовать в избирательной кампании. Еще раз поздравляю всех с успешным проведением избирательной кампании», – заключил Почетный Председатель Госсовета РТ.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились сегодня, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. На территории республики избирательные участки закрылись в 20.00. По всей стране это произошло в 21.00.