После обработки 26,5% протоколов единороссы набирают более 57,1% голосов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После обработки 26,51% протоколов на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва продолжает лидировать партия «Единая Россия» с 57,11% голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ.

Остальные четыре парламентские партии, согласно предварительным данным, преодолевают 5-процентный барьер и сохраняют представительство в нижней палате Федерального Собрания. Это КПРФ с 13,94% голосов, ЛДПР с 9,3%. «Новые люди» с 7,97% и «Справедливая Россия» с 5,19%.

Непарламентские партии, как следует из данных обработанных протоколов, не проходят 5-процентный барьер и не попадают в Госдуму. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость набирает 2,08%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Зеленые» – 0,96%, «Родина» – 0,63%, а Партия прямой демократии – 0,32%.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились сегодня, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. На территории республики избирательные участки закрылись в 20.00. По всей стране это произошло в 21.00.