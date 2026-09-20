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Общество 20 сентября 2026 23:29

ТАСС: После выборов в РФ могут ограничить право голоса заочно осужденных

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После состоявшихся выборов в Государственную Думу в России планируют обсудить разработку поправок к избирательному законодательству, предполагающих ограничение права голоса граждан страны, заочно осужденных к лишению свободы и скрывающихся от явки в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Центризбиркоме РФ и Федеральном Собрании.

«Этот вопрос будет обсуждаться с парламентариями после выборов», – пояснил агентству представитель Центральной избирательной комиссии. Соответствующие планы подтвердил и источник в парламенте.

При этом представитель ЦИК пояснил, что сейчас не существует механизма, препятствующего участию таких граждан в голосовании. Согласно действующему законодательству, права избирать и быть избранными не имеют россияне, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

При этом заочное вынесение приговора, в частности, допускается, если обвиняемый находится за пределами России и (или) уклоняется от явки в суд. Если же осужденного таким образом задерживают или он является сам, заочный приговор может быть отменен, а дело рассмотрено заново с участием подсудимого.

Соответственно, на данный момент осужденные заочно граждане имеют право голосовать, так как фактически не находятся в местах лишения свободы по приговору суда, подытожил источник.

Ранее был принят закон об аресте имущества граждан, совершивших административные правонарушения против интересов России за рубежом. Новелла предусматривает заморозку денежных средств и имущества, а также введение ограничений на банковские операции и сделки, на получение государственных и муниципальных услуг. Внутрироссийские доходы таких граждан РФ будут поступать на специальные рублевые счета в Сбербанке.

К составам, по которым может наступать такая ответственность, отнесены, в частности, возбуждение ненависти или вражды, публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны и дискредитация Вооруженных сил РФ. Президент России Владимир Путин образовал Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер в отношении граждан РФ, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания.

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#выборы в госдуму рф #спецоперация
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