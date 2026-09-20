Лейла Фазлеева: все татарстанцы - это большая семья, нас невозможно разделить

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева подвела итоги трехдневного голосования. Она назвала прошедшие дни важными и ответственными, отметив, что лозунг «Время быть вместе», который видели собравшиеся у «Чаши», как нельзя лучше формулирует итоги трех дней выборов.

«Это не просто слова, это не просто соединение слов. Это действительно смысл, который каждый из нас обретал и обретает в сегодняшней ситуации. И я думаю, главное – это то, что Татарстан в очередной раз показал умение быть вместе», – продолжила вице-премьер.

По мнению Фазлеевой, это выражается в том, чтобы быть рядом, радоваться победам, ценить труд друг друга, посвящать победы своим близким.

«Жители республики – действительно одна семья, взрослые и дети, единое целое, которое невозможно разделить. И все те, кто не хотят нашей стране счастья, должны понять, что мы хотим быть вместе, и это наше конкурентное преимущество. Мы умеем быть вместе», – выразила уверенность Лейла Фазлеева.

На вопрос, стали ли выборы для татарстанцев настоящим семейным праздником, вице-премьер ответила, что семья – это очень теплое по своему смыслу эмоциональное объединение.

«Семья – это все мы, это и соседи, все вместе. Наш фестиваль „Курше“ – он же о добрососедстве. Проект „Мой двор“ – тоже. Это же история о том, как мы все вместе объединяемся. Идешь по улице и понимаешь, что в каждой клумбе, в каждой дороге – это наш общий труд, всех нас, всего Татарстана. И мы все большая семья», – сказала она.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились сегодня, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. На территории республики избирательные участки закрылись в 20.00. По всей стране это произошло в 21.00.