После обработки 39% протоколов «Единая Россия» получает свыше 57% голосов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После обработки 39,07% протоколов на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва по-прежнему лидирует партия «Единая Россия» с 57,25% голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ.

Четыре остальные парламентские партии преодолевают 5-процентный барьер и сохраняют представительство в нижней палате Федерального Собрания. Это КПРФ с 13,87% голосов, ЛДПР с 9,14%. «Новые люди» с 7,96% и «Справедливая Россия» с 5,21%.

Непарламентские партии, согласно предварительным данным, не проходят 5-процентный барьер и не попадают в Госдуму. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 0,99%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,66%, а Партия прямой демократии – 0,31%.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились в воскресенье, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Так, в Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.