Шамиль Садыков: «Аудитория сайтов „Татмедиа“ перешла за 100 млн уникальных посетителей»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В преддверии Дня российской печати генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал, как выросла аудитория крупнейшего медиахолдинга Татарстана.

«У „Татмедиа“ очень сильно растут ресурсы в интернете, аудитория сайтов перешла за 100 миллионов уникальных посетителей, это 5% роста к прошлому году», — заметил медиаменеджер.

Аудитория в социальных сетях составила почти 5 млн и показала 18-процентный рост. В первую очередь активный рост идет в Telegram.

«У „Татмедиа“ более 70 Telegram-каналов, совокупных подписчиков 180 тыс. Telegram сегодня — это СМИ номер один. Он формирует новостную повестку, это основной инструмент работы с аудиторией у всех средств массовой информации. В этом направлении мы тоже лидеры. И у „Татмедиа“ свой канал, и „Татар-информ“ Telegram-канал активно развивает», — заявил руководитель медиахолдинга.

Более подробно о ситуации в медиа читайте в интервью Шамиль Садыков: «В медиапространстве — тотальная победа интернета над всем остальным».