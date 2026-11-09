Минниханов: «Восточный базар» в Казани стал крупным международным событием

Международный фестиваль национальных культур «Россия – Восток», более известный как «Восточный базар в Казани», стал одним из крупнейших мировых культурных событий. Об этом в приветственном письме гостям фестиваля заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Его на церемонии открытия зачитал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев.

«За минувшие годы фестиваль превратился в одно из крупнейших международных культурных событий, объединяющих представителей свыше 20 регионов страны и 40 государств ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, 2026 год объявлен Годом единства народов России, а Казань удостоена почетного статуса „Культурная столица исламского мира“. Эти два значимых события нашли отражение в философии этого замечательного фестиваля, продолжая добрые традиции открытости, дружбы и гостеприимства нашей многонациональной страны и нашей республики», – подчеркнул в своем обращении Рустам Минниханов.

Фестиваль способствует укреплению межнационального, межрегионального и международного сотрудничества через диалог культур и совместное творчество, добавил Раис РТ.