Глава ИВФ Татарстана: В эпоху ИИ важна не идея, а способность ее реализовать

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В Татарстане при оценке школьных технологических проектов особое внимание уделяют наличию работающего прототипа, а не только оригинальности идеи. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев на очных слушаниях конкурса «Инновация года – 2026» в Казани.

«В эпоху, когда искусственный интеллект может помочь за пять минут сгенерировать идею, ценность самой идеи не очень высокая, но очень высока ценность именно реализации и способности из этого сделать какой-то финальный продукт», – отметил Галиев.

По его словам, в этом году число заявок от старшеклассников значительно увеличилось. У большинства участников, выступавших на слушаниях, проекты уже доведены как минимум до лабораторного образца.

Галиев отметил, что фонд рассчитывает сопровождать молодых разработчиков и после завершения конкурса. Например, нынешние школьники уже в следующем году смогут продолжить работу над проектами в номинации «Студенческий стартап».

Поддержка предусмотрена не только для тех, кто хочет заниматься предпринимательством, но и для будущих ученых.

«Не все могут быть предпринимателями, но из того продукта, который делают ученые, можно сделать бизнес. И наша задача – таким ребятам, которые напрямую отвечают: „Я хочу развиваться в науке“, – максимально этому способствовать, дать им правильный трек и рядом с ним поставить профессионального предпринимателя», – пояснил свое видение ситуации Галиев.

Очные слушания республиканского конкурса «Инновация года – 2026» начались сегодня в казанском технопарке «Идея». Конкурс поддерживает технологические проекты на разных стадиях развития – от школьных разработок до малых технологических компаний. Организаторами выступают Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, Минобрнауки РТ и Академия наук РТ.