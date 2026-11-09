Дина Гараева назначена замглавы Минкультуры Татарстана

Дина Гараева

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Заместителем министра культуры Республики Татарстан назначена Дина Гараева. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Дина Маратовна Гараева родилась 25 декабря 1985 года в Арске (на тот момент – поселке городского типа) Арского района Татарской АССР. Окончила Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина и Высшую школу государственного и муниципального управления Казанского федерального университета.

В разные годы Гараева работала в сфере культуры, медиа и инвестиционных проектов, руководила сетью радиостанций «Татар радиосы», была исполнительным директором фестиваля «Татар җыры», занималась концертными программами в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, возглавляла отдел сводного анализа и мониторинга Министерства культуры РТ.

«Команда Министерства культуры Республики Татарстан поздравляет Дину Маратовну с назначением и желает продуктивной работы, новых профессиональных успехов, интересных проектов и реализации всех намеченных планов!» – подчеркнули в ведомстве.