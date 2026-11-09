От робота-инспектора до удобрений: что придумали школьники Татарстана

Илья Крылатых

Фото предоставлено ИВФ РТ

Школьники представили прототипы технологических разработок на очных слушаниях республиканского конкурса «Инновация года – 2026», которые стартовала в казанском технопарке «Идея». Одна из номинаций называется «Перспектива», в ней участвуют ученики 10–11-х классов и студенты организаций среднего профессионального образования.

«Мы наблюдаем рост числа заявок и рост качества этих заявок. Это заслуга Инвестиционно-венчурного фонда в первую очередь. Хорошая была проведена информационная работа с потенциальными участниками», – сообщил директор Фонда науки и технологий Татарстана Тимур Халитов «Татар-информу».

Тимур Халитов

По наблюдениям эксперта, за последние годы стало больше проектов, связанных с медициной и биотехнологиями. Традиционно на конкурсе представлены IT-разработки. Беспилотные технологии также присутствуют, но не являются преобладающим направлением.

Владислав Озерин выступил с проектом «Метал-Инспектор», Илья Крылатых представил разработку «Тулпар-X», Марсель Баринов – проект «Численное моделирование квантовой системы», Александра Староверова защитила исследование переработки минеральных солей в калийные удобрения.

В числе других представленных школьниками разработок – приложение, которое по фотографии определяет примеси в зерне, тактильный дисплей для слабовидящих, учебный робот-манипулятор и экзотренажер для пальцев.

Владислав Озерин

Фонд науки и технологий Татарстана выступает экспертной организацией конкурса третий год. В этом году к экспертной команде конкурса присоединились победители прошлого года – представители компаний «Таттелеком» и «Мирика».

При оценке разработок эксперты в первую очередь обращают внимание на новизну и перспективы коммерциализации. По словам Халитова, участникам очного этапа также важно уметь убедительно представить свой проект и уложиться в отведенное время.

Эксперт добавил, что участие в конкурсе важно для молодых разработчиков возможностью получить не только финансовую поддержку, но и профессиональное признание.

«На мой взгляд, финансовая поддержка – это не главное. Главное – то, что ребята получают признание. На них обращают внимание, они попадают в некую воронку проектов, которая есть и у Инвестиционно-венчурного фонда, и у Академии наук. И у них есть шанс получить поддержку уже на каких-то более поздних этапах развития проекта», – пояснил эксперт.

Конкурс «Инновация года» охватывает технологические проекты на разных стадиях развития – от школьных разработок до малых технологических компаний. Помимо «Перспективы», конкурс включает номинации «Студенческий стартап», «Интеллектуальная собственность» и «Технологическая компания».

Организаторами конкурса выступают Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, Минобрнауки РТ и Академия наук РТ. Церемония награждения пройдет на коллегиях профильных министерств Республики Татарстан.

Фотографии предоставлены ИВФ РТ.