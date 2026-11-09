Жителя Подмосковья будут судить за то, что работал курьером аферистов в РТ

Житель Московской области пойдет под суд за то, что работал курьером мошенников в Татарстане.

Как рассказали в МВД по РТ, схема обмана была стандартной – под предлогами «прохождения диспансеризации», «смены счетчика» или «замены домофона» у жертв выманивали личные данные и размер сбережений, после чего сообщали, что та финансирует ВСУ. Для того, чтобы избежать ответственности, надо было передать деньги человеку, который назовет кодовое слово.Таким образом 138 тыс. рублей украли у 89-летней жительницы Елабуги, а также сбережения еще 6 пожилых женщин из Казани, Москвы, Пермского края и Башкирии – всего было похищено более 4,5 млн рублей.

Во всех случаях деньги забирал 20-летний житель Московской области. После задержания он рассказал, что «работу» получил в конце октября 2025 года. Ему оплачивали проезд и проживание, а также давали 2% от украденных денег. После того, как парень забирал сбережения, он показывал женщинам повестки якобы из следственных органов и фальшивые распечатки Росфинмониторинга.

Возбуждено уголовное дело, свою вину парень признал. В настоящий момент он находится под стражей и ждет суда.