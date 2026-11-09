Ученые обнаружили в косметике опилки вместо целлюлозы

Не все запреты на пластик, введенные в Европейском союзе, полезны, а некоторые «экологичные» заменители могут быть опаснее синтетических полимеров. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил сегодня член-корреспондент РАН, член комитета РАН по Программе ООН по окружающей среде Сергей Люлин.

По его словам, в рамках консорциума ученые Курского университета исследовали восемь образцов косметики на российском рынке. Анализ состава полностью совпал с заявленным – микропластика там, где он не указан, не обнаружили. Как правило, в косметике используются не синтетические, а натуральные полимеры, например, целлюлоза – она служит хорошим абразивом.

Однако в одном случае у импортного производителя целлюлоза, указанная на этикетке, оказалась опилками – дешевым отходом производства фанеры, которая содержит токсичные синтетические смолы. Их наличие нигде не указывается.

«Насколько оправдана замена синтетических полимеров? С этой точки зрения полиэтилен был бы намного менее опасен», – отметил Люлин.

Он подчеркнул, что в России норм по этому поводу нет. Ученые также раскритиковали ряд европейских запретов: например, отказ от пластиковых пакетов в супермаркетах в пользу бумажных ведет к вырубке лесов, площадь которых в ЕС существенно сократилась с 2016 года, а бумажные ушные палочки менее удобны и на микропластик никак не влияют.

IV Международная конференция «Микропластик в науке о полимерах» открылась сегодня в Казани. В ее работе принимают участие ученые из разных стран. Конференция продлится до 12 ноября.