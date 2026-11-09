Сестра синхронистки Шурочкиной рассказала о ее состоянии после пожара

Фото: russwimming.ru

Российская певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом «Нюша», рассказала как чувствует себя после пожара в собственной квартире ее сестра, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина.

Она сейчас в реанимации, голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку, — сказала Анна Шурочкина «Матч ТВ».

Подчеркнем, что ранее «Mash на спорте» сообщил, что врачи переквалифицировали состояние Шурочкиной со среднего на тяжелое из‑за угрозы жизни.

Отметим, что 31‑летнюю спортсменку госпитализирована с ожогами в результате пожара в квартире в Можайском районе Москвы. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Мария Шурочкина – двукратная олимпийская чемпионка (2016 и 2020). А также является 11‑кратной чемпионкой мира.