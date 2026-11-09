Лед, который объединяет: III турнир на Кубок «Газпром профсоюза» в Казани

Фото предоставила пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Казань"

С 4 по 7 ноября в Казани прошел III турнир по хоккею с шайбой на Кубок Председателя «Газпром профсоюза». В соревнованиях приняли участие 13 команд из дочерних обществ компании. География турнира охватила города от Благовещенска до Уренгоя.

На лед вышли команды «Газпром трансгаз Томск», «Газпром переработка Благовещенск», «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром переработка», «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром добыча Оренбург», «Газпром межрегионгаз», «Газпром трансгаз Казань» и «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Фото предоставила пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Казань"

За четыре дня команды провели 30 матчей. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Ринатович Усманов отметил, что все игры прошли в напряженной борьбе.

По итогам группового этапа и плей-офф места распределились следующим образом:

13-е место – «Газпром межрегионгаз»;

12-е место – «Газпром переработка Благовещенск»;

11-е место – «Газпром добыча Ямбург»;

10-е место – «Газпром трансгаз Томск»;

9-е место – «Газпром трансгаз Югорск»;

8-е место – «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

7-е место – «Газпром трансгаз Казань»;

6-е место – «Газпром добыча Уренгой»;

5-е место – «Газпром переработка»;

4-е место – «Газпром трансгаз Ухта»;

бронзовый призер – «Газпром трансгаз Уфа»;

серебряный призер – «Газпром добыча Оренбург»;

обладатель Кубка – «Газпром добыча Ноябрьск».

Организаторы также вручили индивидуальные награды. Лучшим вратарем турнира признали Тимура Кутлубаева из команды «Газпром трансгаз Уфа», лучшим защитником – Егора Пантелеева из «Газпром трансгаз Ухта». Звание лучшего нападающего получил Никита Стрижев из «Газпром добыча Ноябрьск», лучшего бомбардира – Данила Шмукст из «Газпром добыча Оренбург».

Фото предоставила пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Казань"

В церемониях открытия и закрытия турнира приняли участие почетные гости. Среди них был заместитель Председателя Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз», участник специальной военной операции Павел Александрович Фадеичев.

«Здесь царил азарт и мужество, но главное – вы всегда умели ценить друг друга, сохраняя взаимную поддержку и уважение. Это дорогого стоит. Именно это и есть тот самый особый дух, который отличает наш корпоративный хоккей. Хочу отметить, что все турниры, что у нас есть, все они для наших работников. И это очень важная составляющая. Мы эту традицию будем развивать, а вместе с вами и приумножать», – отметил он.

Рустем Усманов поблагодарил участников за напряженную борьбу и отметил, что за четыре дня команды провели 30 матчей, подарив зрителям яркие эмоции и запоминающиеся моменты.

Фото предоставила пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Казань"

«Как одно мгновение 30 матчей проведено и турнир, к сожалению, завершается. Но сколько ярких эмоций, сколько радости, сколько захватывающих моментов было на льду… Все положили все свои силы на алтарь победы. Точно так же мы все работаем в одной команде «Газпрома», так что все мы молодцы», – сказал он. Усманов также обратился к руководству компании с просьбой продолжить традицию проведения корпоративных соревнований.

Почетным гостем турнира стал заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин. Он высоко оценил участие сотрудников компании в соревнованиях и отметил, что они посвящают хоккею свободное от работы время.

Фото предоставила пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Казань"

«Вам огромное уважение и гордость за то, что в свободное от работы время посвящаете себя этой любимой всеми нами игре в хоккей. Абсолютно бескомпромиссно, абсолютно безвозмездно, с открытым сердцем. То, что я увидел на льду, достойно уважения и похвалы», – подчеркнул Николишин.

По итогам турнира Кубок завоевала команда «Газпром добыча Ноябрьск», второе место заняла «Газпром добыча Оренбург», третье – «Газпром трансгаз Уфа».