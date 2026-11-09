Продавец шаурмы пойдет под суд после заражения жителей РТ кишечной инфекцией

Предпринимателя будут судить после массового заражения жителей РТ кишечной инфекцией.

Как рассказали в прокуратуре РТ, в июле 33-летний житель Аксубаевского района РТ продавал шаурму на праздновании Сабантуя в Черемшане. Вскоре более 30 человек, которые съели купленную у него еду, были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Позднее выяснилось, что блюда готовили повара, зараженные норовирусом, а в самих продуктах обнаружена кишечная палочка. Как уточнили в СУ СК России по РТ, всего заболели 32 человека.

Возбуждено уголовное дело. Его уже отправили в суд на рассмотрение.