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Происшествия 9 ноября 2026 15:35

Продавец шаурмы пойдет под суд после заражения жителей РТ кишечной инфекцией

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Предпринимателя будут судить после массового заражения жителей РТ кишечной инфекцией.

Как рассказали в прокуратуре РТ, в июле 33-летний житель Аксубаевского района РТ продавал шаурму на праздновании Сабантуя в Черемшане. Вскоре более 30 человек, которые съели купленную у него еду, были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Позднее выяснилось, что блюда готовили повара, зараженные норовирусом, а в самих продуктах обнаружена кишечная палочка. Как уточнили в СУ СК России по РТ, всего заболели 32 человека.

Возбуждено уголовное дело. Его уже отправили в суд на рассмотрение.

#прокуратура рт #су ск рф по рт
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