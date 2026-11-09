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Экономика 9 ноября 2026 14:04

Путин на встрече с Миннихановым предложил обновить транспортный парк регионов

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Путин на встрече с Миннихановым предложил обновить транспортный парк регионов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым предложил запустить программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы бы поддержали машиностроение [с помощью этой программы]», – заметил глава российского государства.

Раис РТ в свою очередь назвал условие, реализация которого помогла бы воплотить этот замысел в жизнь. «Я думаю, что ставка большая, если мы немножко лизинговые компании поддержим», – сказал он.

#Транспорт #машиностроение #Владимир Путин #Рустам Минниханов
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