Путин на встрече с Миннихановым предложил обновить транспортный парк регионов

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Президент России Владимир Путин на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым предложил запустить программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы бы поддержали машиностроение [с помощью этой программы]», – заметил глава российского государства.

Раис РТ в свою очередь назвал условие, реализация которого помогла бы воплотить этот замысел в жизнь. «Я думаю, что ставка большая, если мы немножко лизинговые компании поддержим», – сказал он.