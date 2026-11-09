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Общество 9 ноября 2026 15:47

Ученый Синяшин объяснил, почему в Казани проходит конференция по микропластику

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Казань стала местом проведения IV Международной конференции «Микропластик в науке о полимерах» неслучайно. Об этом сообщил сегодня академик РАН, научный руководитель ИОФХ им. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН Олег Синяшин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Казань является одним из российских центров, в том числе полимерной химии – это органический синтез, это «Нижнекамскнефтехим», где производятся различные виды полимеров и пластиков. Поэтому это вполне обоснованное решение. Мы год тому назад встречались здесь же, когда проходила конференция по экологии промышленных городов. В рамках Федерального исследовательского центра работает консорциум «Экология промышленных городов», куда входит ряд академических институтов России и высших учебных заведений», – сообщил он.

Синяшин сообщил, что этот консорциум выполняет очень крупный научный проект, связанный с экологией промышленных городов. В ходе этого проекта в конце прошлого года прошла конференция, посвященная вопросам экологии индустриальных мегаполисов. Одна из секций была посвящена проблемам микропластика. Она вызвала очень большой интерес у всех участников конференции. Тогда было принято решение о проведении IV Международной конференции «Микропластик в науке о полимерах» в Казани.

IV Международная конференция «Микропластик в науке о полимерах» открылась сегодня в столице Татарстана. В ее работе принимают участие ученые из разных стран. Конференция продлится до 12 ноября.

#Экология #научно-практическая конференция #российские ученые
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