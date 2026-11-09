Дешевый и вечный: в Казани ученые обсуждают, что делать с пластиковым мусором

Академик РАН Алексей Хохлов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Около 400 миллионов тонн полимеров ежегодно производит человечество – и значительная часть этого объема превращается в мусор, который практически не разлагается в естественных условиях.

Этой проблеме посвящена IV Международная конференция «Микропластик в науке о полимерах», открывшаяся сегодня в Казани, сообщил академик РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Хохлов на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, за последние сто лет полимеры кардинально изменили мир. Их ценят за дешевизну, энергоэффективность производства, легкость и прочность. Однако у экологической стойкости есть обратная сторона: пластик крайне слабо разлагается, что приводит к замусориванию планеты.

«Очень большая часть полимеров – продукты одноразового использования. Проблема пластикового мусора поднимается в том числе и на уровне ООН, где есть соответствующие резолюции по ограничению и утилизации», – подчеркнул Хохлов.

Отдельное внимание на конференции уделяется микропластику – частицам размером менее пяти миллиметров, которые образуются при деградации пластика. По словам академика, особую тревогу вызывает дальнейшее измельчение мусора до микронных размеров, сравнимых с клетками. Такие фрагменты могут проникать в живые организмы и потенциально влиять на здоровье. В то же время Хохлов призвал не поддаваться панике.

«Микропластик – модный термин. Но как только появляется модный термин, возникает большое количество небылиц. С научной точки зрения вот такие гипертрофированные опасения не подтверждаются. Тем не менее есть ситуации, когда действительно нужно смотреть на микропластик, изучать, понимать, каким образом он может влиять на окружающую среду и живые организмы», – объяснил исследователь.

В работе IV Международной конференции «Микропластик в науке о полимерах» принимают участие ученые из разных стран. Она продолжит работу до 12 ноября.