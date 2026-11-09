Госдума не поддержала запрет онлайн-ставок на спорт

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Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект, который предусматривал запрет онлайн-ставок, повышение минимального возраста игроков до 21 года и полный запрет рекламы азартных игр.

Документ внесла группа депутатов фракции КПРФ.

Ключевой причиной отрицательного заключения названо возможное сокращение финансирования российского спорта.

По данным чиновников, с 2021 по 2025 год букмекеры перечислили на развитие спорта более 100 млрд рублей.

Депутаты считают, что запрет существенно сократит эти поступления, а авторы инициативы не предложили альтернативных источников финансирования.

В заключении также отмечается, что без онлайн-ставок легальные букмекеры могут прекратить работу из-за нерентабельности.

Это, по мнению комитета, приведёт к сокращению налоговых поступлений и перетоку игроков в нелегальный сегмент.

Кроме того, комитет не поддержал повышение возраста игроков до 21 года, а полный запрет рекламы азартных игр счёл избыточным.

Отрицательные отзывы на законопроект также поступили от правительства России и Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Рассмотреть документ в первом чтении комитет предложил 10 ноября.