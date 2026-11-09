Госдума не поддержала запрет онлайн-ставок на спорт
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект, который предусматривал запрет онлайн-ставок, повышение минимального возраста игроков до 21 года и полный запрет рекламы азартных игр.
Документ внесла группа депутатов фракции КПРФ.
Ключевой причиной отрицательного заключения названо возможное сокращение финансирования российского спорта.
По данным чиновников, с 2021 по 2025 год букмекеры перечислили на развитие спорта более 100 млрд рублей.
Депутаты считают, что запрет существенно сократит эти поступления, а авторы инициативы не предложили альтернативных источников финансирования.
В заключении также отмечается, что без онлайн-ставок легальные букмекеры могут прекратить работу из-за нерентабельности.
Это, по мнению комитета, приведёт к сокращению налоговых поступлений и перетоку игроков в нелегальный сегмент.
Кроме того, комитет не поддержал повышение возраста игроков до 21 года, а полный запрет рекламы азартных игр счёл избыточным.
Отрицательные отзывы на законопроект также поступили от правительства России и Комитета Совета Федерации по экономической политике.
Рассмотреть документ в первом чтении комитет предложил 10 ноября.