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Общество 9 ноября 2026 15:33

Завтра в Советском районе Казани без воды останутся 170 зданий

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Завтра в Советском районе Казани без воды останутся 170 зданий
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра часть Советского района столицы Татарстана на время останется без холодной воды. Об этом информирует пресс-служба районной администрации.

Причиной временных неудобств станут работы по подключению водопровода для административного объекта к централизированным сетям водоснабжения.

Отключение продлится сутки: подача воды прекратится в 9 часов утра 10 ноября, а возобновиться она должна в 9 часов утра 11 ноября.

В общей сложности под отключение попадут шесть административных зданий и 164 частных жилых дома.

Воды не будет по следующим адресам:

– улица Зеленая, дома №59а, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63, 63а, 65, 65а, 65б, 67, 69б, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 73а, 73б, 75, 75а, 75/1, 77, 79, 81, 83а, 85, 85 стр. 2, 87, 87/1, 89а;
– улица Ноксинская (поселок Константиновка), дома №29, 29а, 29б, 30, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32ж, 32ла, 33, 34;
– улица Односторонняя, дома №1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29;
– переулок Школьный, дома №2б, 5;
– улица Советская (поселок Константиновка), дома №127, 127а, 127б, 129, 132, 133, 133а, 134, 134а, 134/1, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 153, 153а, 153в, 153г, 153д, 153е, 155, 156а, 157, 158, 158а, 158б, 159, 159а, 160, 160а, 160б, 160в, 160г, 161, 161а, 162, 162а, 162б, 163;
– Мамадышский тракт, дома №29/86б, 44, 44а, 44б, 44в, 44д, 44е, 46, 46/1, 48, 50а, 52;
– улица Школьная (поселок Константиновка), дома №51, 51а, 53, 55в, 57, 57б, 57б стр. 2, 59, 59а, 59в, 59д, 61, 61а, 63, 65, 66, 68, 68а, 68б, 70, 74, 75, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 80б, 82, 82б, 82в, 84, 84а, 86, 86а, 86б/29, 88, 89, 90, 92, 92а, 94а, 96, 96а, 98;
– улица Южная (поселок Константиновка), дома №3, 3а, 9, 11, 19б, 21а, 21б, 23б.

Автоцистерны с водой расположат по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

#отключение воды #советский район казани
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