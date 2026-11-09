Минниханов в разговоре с Путиным обратил внимание на низкие цены на зерно

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: kremlin.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность из-за низких закупочных цен на зерно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По уборке – урожай хороший, нормальный. Но есть вопрос по цене зерна, так как логистика закрыта. Цена зерна пока низкая. Конечно, это беспокоит», – подчеркнул Раис РТ.

«С этим будем разбираться вместе», – заверил собеседника Президент РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что урожай зерна в Татарстане достиг 4 млн тонн в текущем году. При этом закупочные цены, по оценке Минсельхозпрода РТ, очень невысоки.