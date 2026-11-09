Минниханов поблагодарил Путина за программу догазификации

Бесплатное подключение домов поселка Усады к сетевому газу (архивный снимок)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за реализацию программы догазификации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы поблагодарить за Фонд газификации по вашей программе. Хотя у нас уровень газификации очень большой, но новые микрорайоны, те, которые остались, – 34 700 домовладений получили доступ к газу», – отметил Раис РТ.

«Слава богу», – лаконично отреагировал Президент РФ. «Это большая работа», – констатировал в свою очередь Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за последние пять лет в Татарстане принято в работу почти 50 тыс. заявок на догазификацию.