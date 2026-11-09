news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 ноября 2026 15:25

Минниханов поблагодарил Путина за программу догазификации

Читайте нас в
Минниханов поблагодарил Путина за программу догазификации
Бесплатное подключение домов поселка Усады к сетевому газу (архивный снимок)
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за реализацию программы догазификации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы поблагодарить за Фонд газификации по вашей программе. Хотя у нас уровень газификации очень большой, но новые микрорайоны, те, которые остались, – 34 700 домовладений получили доступ к газу», – отметил Раис РТ.

«Слава богу», – лаконично отреагировал Президент РФ. «Это большая работа», – констатировал в свою очередь Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за последние пять лет в Татарстане принято в работу почти 50 тыс. заявок на догазификацию.

читайте также
Абдулганиев: В РТ за пять лет исполнено более 37 тыс. заявок на догазификацию
#газификация #Рустам Минниханов #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Названы самые необычные названия сел в Татарстане

Названы самые необычные названия сел в Татарстане

9 ноября 2026
Скончалась главный редактор аксубаевской газеты «Сельская новь» Людмила Жаренова

Скончалась главный редактор аксубаевской газеты «Сельская новь» Людмила Жаренова

8 ноября 2026
Новости партнеров