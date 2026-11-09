Учёный Люлин: Призывы запретить тысячи соединений с пластиками преждевременны

Проблему микропластика невозможно решить без участия специалистов по полимерам. Об этом сообщил сегодня член-корреспондент РАН, член комитета РАН по Программе ООН по окружающей среде Сергей Люлин на пресс-конференции по микропластику в «Татар-информе».

«На самом деле решить проблему экологическую, связанную с полимерами, невозможно без специалистов полимеров», – сказал ученый.

Он отметил, что доля микропластика в окружающей среде невелика: по австрийскому исследованию городской пыли в Вене, среди опасных по размеру частиц на микропластик приходится менее 1%. Люлин подчеркнул, что вокруг темы много манипуляций, вплоть до бессмысленных и опасных процедур «очистки крови».

«Призывы немедленно запретить более трех тысяч соединений, связанных с пластиками, являются, мягко говоря, преждевременными из-за того, что такой механистический сбор данных приводит к большому количеству ошибок», – заметил Люлин.

В запрещенные списки, по его словам, попали поваренная соль, аспирин и даже азот.

Консорциум по исследованию микропластика, созданный на базе Новгородского государственного университета, объединил ученых из России, Великобритании и Италии. Результаты их работы опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

«Моя точка зрения заключается в том, что, обращаясь к проблеме микропластика и пластикового мусора, мы на самом деле пытаемся решить общую проблему отходов», – заключил Люлин, добавив, что основная проблема – отсутствие инфраструктуры переработки и культуры потребления.

IV Международная конференция «Микропластик в науке о полимерах» открылась сегодня в Казани. В ее работе принимают участие ученые из разных стран. Конференция продлится до 12 ноября.