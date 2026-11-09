Продолжается прием заявок на конкурс видеороликов «Хоровод культур»

Конкурс видеороликов народной песни и танца «Хоровод культур», запущенный информационным агентством «Татар-информ» при поддержке Дома Дружбы народов Татарстана, продолжает приём заявок.

На сегодняшний день наибольшее количество заявок приходят из Казани, Набережных Челнов, Атнинского, Спасского, Сабинского и Высокогорского районов. Среди заявок – выступления татарских, русских, чувашских, кряшенских, удмуртских и марийских коллективов. Это и сельские дома культуры, и школы, и центры национальных культур, и семейные ансамбли.

Напомним, конкурс «Хоровод культур» приурочен ко Дню народного единства. К участию приглашаются вокальные, фольклорные ансамбли и хореографические коллективы со всей республики. Принимаются видеозаписи народной песни или танца продолжительностью до 5 минут. Заявки принимаются до 16 ноября включительно.

С 17 по 19 ноября экспертное жюри агентства отберёт 10 финалистов, а с 20 по 30 ноября на сайте «Татар-информа» пройдёт открытое народное голосование. Победители будут определены в трёх номинациях: «Лучший видеоролик с народным танцем», «Лучший видеоролик с народной песней» (обе – по итогам голосования) и «Симпатия редакции» (решение жюри). Торжественное награждение состоится в начале декабря, а лауреаты смогут выступить на церемонии.

Для участия нужно разместить видео во «ВКонтакте» с хэштегом #Хороводкультур, указать название коллектива, район, руководителя, название номера и народ, чью традицию вы представляете. Страница должна быть открыта, а личные сообщения доступны для связи.

«Хоровод культур» продолжает традицию творческих проектов «Татар-информа»: ранее агентство провело конкурс «А у нас на грядке», который также собрал множество заявок.

Присоединяйтесь! Заявки принимаются до 16 ноября. Не упустите шанс достойно представить свой район и свой народ на конкурсе «Хоровод культур».