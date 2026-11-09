«Никто не остается в стороне»: ДОСААФ отправил на СВО гуманитраный груз из РТ

Из Казани в Луганск и Донецк сегодня выехали 3 фуры гуманитарной помощи для бойцов СВО. В состав гуманитарного груза вошли дроны, генераторы, инструменты, маскировочные сети, а также квадроциклы, три питбайка и один УАЗ. Отправку инициировал ДОСААФ Республики Татарстан, для организации это уже 33-й конвой с начала СВО и третий в этом году.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Груз был сформирован по просьбам самих бойцов, в нем все самое необходимое. В эту отправку вошли маскировочные сети, дроны и 33 квадроцикла. Вместе с грузом поеду я сам. Из Казани сегодня выедут два десятитонника и три фуры. Также с нами поедет автомобиль УАЗ Карго, он останется бойцам», – председатель Спасской местной организации ДОСААФ РТ Алексей Кузин.

Раньше ДОСААФ квадроциклы не отправлял, однако их попросили сами бойцы — проходимые и вместительные машины очень помогут нашим солдатам на передовой. В свою очередь УАЗ Карго предоставил не ДОСААФ, а участник специальной военной операции, глава благотворительного фонда «Ценим жизнь» Ильнар Зиннатуллин с позывным Счастливчик.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Техника там необходима. Также мы в машину погрузили гуманитарную помощь. Так как наш фонд специализируется на медицине, у нас в основном все для эвакуации раненных», – рассказал Ильнар Зиннатуллин.

Ранее «Татар-информ» писал про фонд Счастливчика «Ценим жизнь». Он занимается пошивом одежды, средств эвакуации, подготовкой санинструкторов и многим другим. О его работе можно узнать подробнее в нашем материале: «Он из тех, чье имя войдет в историю за вклад в победу»: как Счастливчик помогает бойцам.

Уже через два дня груз окажется у бойцов, которые нуждаются в помощи и поддержке тыла.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Кто если не мы? Никто не должен оставаться в стороне. С 2022 года мы – ДОСААФ и другие организации — помогаем бойцам. Они очень нас благодарят, а мы в свою очередь благодарим нашего Раиса и руководство за своевременно оказанную нам помощь при сборе гуманитарной помощи. Помочь могут и обычные люди. Узнать, как это сделать при сборе нового груза, можно, обратившись к нам по нашей горячей линии. Телефон указан на нашем сайте», – рассказал председатель ДОСААФ Алексеевского района Илфат Заббаров.