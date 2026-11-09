Путин отметил рост доли несырьевого экспорта Татарстана

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Президент России Владимир Путин в ходе беседы с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым отметил рост доли несырьевого экспорта в общем объеме продукции, поставляемой республикой в зарубежные страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Доля несырьевого экспорта в общем объеме – плюс 40,9 [процентных] пункта, да?» – поинтересовался глава государства, и Раис РТ подтвердил эту информацию.

Ранее стало известно, что объем несырьевого экспорта в Татарстане планируют увеличить на 70% к 2030 году.

Рустам Минниханов представил детализированный доклад об экономической обстановке в республике, упомянув различные новые проекты. По его словам, регион сейчас перерабатывает около 24 млн тонн нефти ежегодно, запущена установка «Этилен-600» на «Нижнекамскнефтехиме».

«Еще 600 тыс. тонн дополнительно [дают] крупные производства», – уточнил он. И добавил: «По нефтепереработке два наших [предприятия] – глубина [переработки] 99 процентов, нормально работают».

Кроме того, Раис РТ затронул ситуацию в нефтехимии (в лице предприятий ГК «СИБУР») и производстве удобрений (АО «Аммоний), а также затронул начатый компанией «Татнефть» «большой проект» по параксилолу, терефталевой кислоте (ТФК) и полиэтилентерефталату (ПЭТФ). «Это 1 млн тонн терефталевой кислоты. Это очень необходимый продукт в России. Здесь полная поддержка Минпрома», – пояснил он.