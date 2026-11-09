Объединяет более 40 государств: стартовал юбилейный «Восточный базар в Казани»

Стартовал V Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток» – «Восточный базар в Казани», куда приехали представители более 40 государств.

«За годы своего существования фестиваль стал доброй традицией и авторитетной площадкой международного культурного сотрудничества и сохранения этого культурного многообразия. Для Татарстана, где в мире и согласии проживают 175 национальностей, – это значимое событие. И мы гордимся тем, что для всего мира наша республика стала примером добрососедства, уважения к разным национальностям, единства во имя общих целей», – отметил на церемонии открытия Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев.

Он подчеркнул, что все богатство народной культуры, которое привезли гости фестиваля, их талант, мастерство, любовь и преданность найдут самый горячий отклик в сердцах зрителей.

Впервые фестиваль будет идти целых 14 дней. За это время будет проведена большая культурная и научная программа. На сцену выйдут коллективы из многих восточных стран, а ученые обсудят самые актуальные вопросы сохранения национальной культуры, рассказал генеральный продюсер Фестиваля, директор фонда татарской культуры Республики Татарстан имени Рашита Вагапова Рифат Фаттахов.

«Мы открыты для представителей всех национальных культур и народов. Приглашаем их сюда. Когда мы говорим «Восточный базар», исходим из культурологического и философского понимания смысла этого слова. Базар у всех наших народов – это не только место торговли, но и место встречи, общения, рождения культуры, традиций, обычаев. С первых дней наш фестиваль стремится к этому», – пояснил он.

Среди новых участников фестиваля в этом году – Бруней, Мьянма, Таиланд и Алжир.